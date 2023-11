Acidente na PR-170 deixa três feridos; helicóptero é acionado

Siga o TNOnline no Google News

Uma colisão frontal entre dois carros, registrada na tarde desta segunda-feira (27), por volta das 15h, deixou três pessoas feridas. O acidente aconteceu na PR-170, em Borrazópolis, no Vale do Ivaí, a cerca de 500 metros do trevo de acesso para Novo Itacolomi.

A batida envolveu um VW Gol, ocupado pelo motorista e um passageiro, e um Fiat Pálio, que tinha apenas o condutor.

Ambulâncias foram acionadas para atender as vítimas. Segundo os socorristas, os ocupantes do Gol, moradores de Borrazópolis, tiveram ferimentos mais graves. Após ser encaminhado ao Hospital Municipal, o motorista foi transferido por um helicóptero ao Honpar de Arapongas.

As outras duas vítimas do acidente foram para o Hospital da Providência, em Apucarana. Não foi informado a gravidade dos ferimentos delas.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi chamada para apurar as causas da colisão.

