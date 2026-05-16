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FATALIDADE

Acidente na PR-082 mata motorista próximo à entrada de São João do Ivaí

Motorista de carro perdeu o controle da direção e bateu contra caminhão neste sábado; vítima morreu no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 16:01:39 Editado em 16.05.2026, 16:01:33
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Acidente na PR-082 mata motorista próximo à entrada de São João do Ivaí
Autor Acidente na PR-082 entre carro e caminhão próximo à entrada de São João do Ivaí - Foto: Canal HP

Um grave acidente na PR-082 matou um jovem motorista na tarde deste sábado (16), próximo à entrada de São João do Ivaí, no Vale do Ivaí. A colisão entre um Chevrolet Corsa e um caminhão Volkswagen 30.330 aconteceu por volta das 13 horas, a cerca de 500 metros do acesso à cidade, no trecho para quem segue para São Pedro do Ivaí.

Segundo informações apuradas no local, o condutor do carro, morador de Sarandi, identidade não informada oficialmente, morreu no local.

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LEIA MAIS: Motociclista fica ferido após colisão com carro na PRC-466, em Jardim Alegre

De acordo com o relato do caminhoneiro, que saiu de São Paulo com destino ao Porto de Paranaguá, o automóvel vinha no sentido contrário quando perdeu o controle. O motorista afirmou que viu o carro girando na pista e não conseguiu evitar a batida. Com o impacto, o Corsa ficou completamente destruído.

O caminhoneiro e a esposa dele, que também estava no veículo de carga, não sofreram ferimentos graves, mas ficaram abalados com a situação.

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Uma das cenas mais marcantes da tragédia foi a presença do pai da vítima, que seguia logo atrás em outro carro e presenciou o acidente. Conforme as informações levantadas no local, eles haviam saído de Sarandi para buscar um veículo em Ivaiporã.

Equipes do Samu e do Hospital Municipal de São João do Ivaí prestaram atendimento na ocorrência. A Polícia Militar e a Polícia Civil também estiveram no local.

O trânsito apresentou lentidão durante o atendimento, enquanto eram aguardadas equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) para a perícia e remoção do corpo.

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Acidente na PR-082 mata motorista próximo à entrada de São João do Ivaí
AutorVítima morreu no local - Foto: Canal HP

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