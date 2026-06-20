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AQUAPLANOU

Acidente na PR-082 deixa motorista ferido próximo a São João do Ivaí

Carro aquaplanou em trecho sob chuva e foi atingido por uma carreta na manhã deste sábado (20)

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 09:08:28 Editado em 20.06.2026, 09:08:23
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Acidente na PR-082 deixa motorista ferido próximo a São João do Ivaí
Autor Chevrolet Astra com a traseira destruída após colisão com carreta na PR-082 - Foto: Reprodução / Canal HP

Um acidente na PR-082 deixou um motorista ferido na manhã deste sábado (20), próximo a São João do Ivaí. A colisão ocorreu por volta das 6h20, em um trecho com pista molhada pela chuva.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o Chevrolet Astra seguia pela rodovia quando aquaplanou, rodou na pista e ficou atravessado na via. O veículo trafegava no sentido São Pedro do Ivaí–São João do Ivaí.

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LEIA MAIS: Sábado será de chuva e temperatura baixa em Ivaiporã

Na sequência, uma carreta Mercedes-Benz Atego, que vinha no sentido contrário, atingiu a traseira do automóvel. O impacto destruiu grande parte da parte traseira do Astra.

O motorista do carro, sofreu ferimentos e foi socorrido por equipe de saúde do município. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal e estava consciente durante o atendimento.

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acidente rodoviário choque veículo condições climáticas PR-082 são joão do ivai Segurança no Trânsito
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