Acidente na PR-082 deixa motorista ferido próximo a São João do Ivaí

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Um acidente na PR-082 deixou um motorista ferido na manhã deste sábado (20), próximo a São João do Ivaí. A colisão ocorreu por volta das 6h20, em um trecho com pista molhada pela chuva.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o Chevrolet Astra seguia pela rodovia quando aquaplanou, rodou na pista e ficou atravessado na via. O veículo trafegava no sentido São Pedro do Ivaí–São João do Ivaí.

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Na sequência, uma carreta Mercedes-Benz Atego, que vinha no sentido contrário, atingiu a traseira do automóvel. O impacto destruiu grande parte da parte traseira do Astra.

O motorista do carro, sofreu ferimentos e foi socorrido por equipe de saúde do município. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal e estava consciente durante o atendimento.

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