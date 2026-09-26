Acidente na madrugada deixa três pessoas feridas em Ivaiporã

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Automóvel colidiu frontalmente contra um poste da rede pública. O atendimento foi na Rodovia Celso Fumio Makita.

Um acidente na madrugada deixou três pessoas feridas em Ivaiporã, neste sábado (26). O automóvel colidiu frontalmente contra um poste da rede pública .

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar apoio às equipes de resgate do Corpo de Bombeiros na Rodovia Celso Fumio Makita. No local, os ocupantes recebiam atendimento pré-hospitalar.

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Três pessoas ficaram feridas. Um homem de 28 anos e uma mulher de 37 anos tiveram ferimentos moderados. Uma mulher de 26 anos sofreu ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar para exames complementares.

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A PM consultou os sistemas operacionais e verificou que o automóvel não apresentava pendências administrativas ou débitos.

Como não havia condutor devidamente habilitado para a liberação e condução do veículo, um serviço de guincho foi acionado.

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