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Acidente na madrugada deixa três pessoas feridas em Ivaiporã

Automóvel colidiu frontalmente contra um poste da rede pública. O atendimento foi na Rodovia Celso Fumio Makita.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente na madrugada deixa três pessoas feridas em Ivaiporã
Autor As vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar para exames complementares - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um acidente na madrugada deixou três pessoas feridas em Ivaiporã, neste sábado (26). O automóvel colidiu frontalmente contra um poste da rede pública .

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar apoio às equipes de resgate do Corpo de Bombeiros na Rodovia Celso Fumio Makita. No local, os ocupantes recebiam atendimento pré-hospitalar.

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LEIA MAIS: Gol derruba dois postes e motorista deixa local em Ivaiporã

Três pessoas ficaram feridas. Um homem de 28 anos e uma mulher de 37 anos tiveram ferimentos moderados. Uma mulher de 26 anos sofreu ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar para exames complementares.

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A PM consultou os sistemas operacionais e verificou que o automóvel não apresentava pendências administrativas ou débitos.

Como não havia condutor devidamente habilitado para a liberação e condução do veículo, um serviço de guincho foi acionado.

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acidente de transito Atendimento Pré-Hospitalar Corpo de Bombeiros feridos ivaipora POLICIA MILITAR
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