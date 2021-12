Da Redação

Um motociclista morreu após grave acidente na madrugada deste sábado (25), na BR-376, em Marilândia do Sul, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade .

O acidente ocorreu por volta das 4h50. Um automóvel Ford Focus , com placas de Nova Andradina, colidiu frontalmente com uma motocicleta Honda NXR Bross, com placa de Apucarana, que transitava na contramão de direção em trecho de pista dupla com presença de defensa em concreto dividindo a pista, detalhou a PRF.

Após o impacto, um segundo automóvel, BMW 120I, também de Apucarana, colidiu contra a moto e o corpo do motociclista. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram chamadas, mas o homem, de 48 anos, que seria morador da Vila Reis, morreu no local.

continua após publicidade .

A PRF informou que o condutor na moto não estava com os documentos pessoais. O acidente aconteceu no sentido crescente da BR-376. O Instituto Médico Legal, IML, de Apucarana foi chamado para remover o corpo.

Na BMW de Apucarana estavam o condutor, de 34 anos e três passageiros. Nenhuma pessoa ficou ferida. No Focus, além do motorista, de 31 anos, estavam mais duas pessoas, que também não ficaram feridas. O Instituo de Criminalística também foi para o acidente.

Veja imagens do local:

Acidente na BR-376 em Marilândia do Sul provoca uma morte - Vídeo por: Reprodução