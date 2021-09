Acidente na BR- 376: Motorista de Apucarana fica ferido

Da Redação

Um acidente foi registrado na BR-376, km 225, em Cambira no começo da tarde desta terça-feira (28), próximo do pontilhão de acesso ao município. O trânsito ficou bastante lento e gerou congestionamento. O motorista de um veículo com placas de Apucarana ficou ferido.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta com placas de Santa Catarina estava parada no acostamento da rodovia realizando uma manutenção, quando um Veículo Renault Master com placas de Apucarana, que seguia sentido Cambira/Apucarana, colidiu na traseira da carreta. Com a violência do impacto, o veículo Renault ficou parcialmente destruído.

O condutor, ainda não identificado, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pela ambulância do município ao Hospital da Providência, em Apucarana. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.

A pista ficou interditada até que o veículo fosse removido por uma equipe da Viapar. Neste momento, o trânsito flui normalmente. As circunstâncias do acidente serão apuradas.