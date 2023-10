Acidente na Av. Aparício Bitencourt em Ivaiporã deixa mulher ferida

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã desta terça-feira (10), um grave acidente na Avenida Aparício Cardoso Bitencourt, nas imediações da ponte do córrego Pindauvinha, próximo ao Parque Ambiental Jardim Botânico, em Ivaiporã, mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e Samu.

O acidente envolveu uma motocicleta Honda C100 Biz e um Peugeot 207, ambos com placas de Ivaiporã.

A mulher que conduzia a motocicleta ficou ferida e foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada pelo Samu para atendimento médico. O motorista do carro não se feriu.

De acordo com informações dos socorristas, a princípio a mulher teve ferimentos considerados leves.

A Polícia Militar também esteve no local, controlou o trânsito e realizou os levantamentos para determinar as causas do acidente.

