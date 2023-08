Acidente mata uma pessoa e deixa duas feridas em São João do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Uma colisão frontal entre um Fiat Pálio Weekend modelo antigo com placas de Paiçandu, e um caminhão canavieiro tirou a vida de uma pessoa e deixou duas feridas gravemente em São João do Ivaí.

O acidente foi por volta das 18h30 desta sexta-feira (18), no trevo de acesso ao distrito de Luar, em São João do Ivaí. A batida foi tão violenta que o motor do carro chegou a ser arrancado.

Equipes do SAMU de São João do Ivaí e Barbosa Ferraz, e servidores do Hospital Municipal de São João prestaram atendimento às vítimas.

O carro era ocupado por três pessoas, uma delas morreu na hora e outras duas foram socorridas e levadas em estado grave ao Hospital Municipal de São João do Ivaí.

A Polícia Militar esteve no local prestando atendimento. Conforme informações preliminares, o motorista do caminhão teria deixado o reboque no local e se evadido com cavalo mecânico.

* Com informações do Canal HP/São João do Ivaí

