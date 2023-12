Acidente grave na PR-272 deixa quatro pessoas feridas no Vale do Ivaí

Um acidente grave foi registrado na tarde desta quinta-feira (28), na Rodovia PR-272, próximo ao trevo da Vila Diniz, entre Lidianópolis e Cruzmaltina, no Vale do Ivaí.

O motorista teria perdido o controle do veículo saiu da pista e colidiu com uma árvore à margem da rodovia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu uma caminhonete D-20 cabine dupla com placas de Curitiba. O impacto foi violento e deixou quatro pessoas feridas, incluindo uma vítima em estado grave.

De acordo com informações de populares, a vítima mais grave seria transportada pelo helicóptero do Samu para um hospital de referência na região.

A Polícia Rodoviária Estadual do PRv Ubá do Sul esteve no local para registro do acidente. As circunstancias que levaram a saída de pista estão sendo apuradas.

