Acidente fatal é registrado na BR-376 em Mauá da Serra

A colisão foi frontal e chovia no momento da batida

Um gravíssimo acidente foi registrado na tarde deste domingo (13), na BR-376, em Mauá da Serra. A colisão entre carro e caminhão aconteceu por volta das 15h50. A princípio, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, uma em estado grave.

Bombeiros de Telêmaco Borba, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana e Faxinal foram para o local do acidente, também conhecido como Serra do Cadeado.

A colisão foi frontal e chovia no momento da batida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada. Ocorrência em andamento, em breve mais informações.

Policial morre na hora após carro atingir trem no Paraná

Um policial militar morreu após acidente registrado na madrugada deste domingo, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A vítima era passageira de um Fiat Siena que bateu contra um trem, nas proximidades de uma ponte entre as ruas Rui Barbosa e Carlos Drummond de Andrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Com o impacto da batida, a porta do veículo foi parar do outro lado do rio. O PM Rodrigo Gonçalves, do 13º Batalhão de Polícia Militar, caiu em um córrego que passa na ponte e morreu na hora.

