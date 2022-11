Acidente fatal é registrado na BR-376; criança fica ferida

Da Redação

A colisão foi frontal e chovia no momento da batida

Um gravíssimo acidente foi registrado na tarde deste domingo (13), na BR-376, em Mauá da Serra. A colisão entre carro e caminhão aconteceu por volta das 15h50. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, entre elas, uma criança, uma menina de seis anos.

Bombeiros de Telêmaco Borba, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana e Faxinal foram para o local do acidente, também conhecido como Serra do Cadeado, sentido Ortigueira.

A colisão foi frontal e chovia no momento da batida. A criança, e um rapaz, de 32 anos, sofreram ferimentos graves e foram levados para o Hospital da Providência, em Apucarana. Uma mulher, de 26 anos, foi levada para um hospital em Telêmaco Borba.

Já uma pessoa, de 35 anos, morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada.

Policial morre na hora após carro atingir trem no Paraná

Um policial militar morreu após acidente registrado na madrugada deste domingo, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A vítima era passageira de um Fiat Siena que bateu contra um trem, nas proximidades de uma ponte entre as ruas Rui Barbosa e Carlos Drummond de Andrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Com o impacto da batida, a porta do veículo foi parar do outro lado do rio. O PM Rodrigo Gonçalves, do 13º Batalhão de Polícia Militar, caiu em um córrego que passa na ponte e morreu na hora.

