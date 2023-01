Acidente envolvendo três veículos deixa duas pessoas feridas na BR-376

Da Redação

Um grave acidente envolvendo três veículos um Toyota/Corolla, um Chevrolet/ Cruze e um caminhão Volvo FH deixou duas vítimas com ferimentos moderados, na BR-376 em Marilândia do Sul, na noite desta sexta-feira (20).

A colisão ocorreu às 21h30, no quilômetro 265 da estrada, sentido Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo Corolla trafegava na contramão da rodovia quando houve a primeira colisão frontal com um carro Cruze que seguia sentido Apucarana/Curitiba e, depois, um caminhão carregado com casca de soja colidiu com os veículos acidentados.

Segundo o Tenente Waner do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no acidente o condutor do veículo Corolla que teria causado a batida não estava no local.

A condutora e o passageiro do Corolla foram atendidos por uma ambulância do município de Marilândia do Sul e por uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e levadas para atendimento no Hospital da Providência, em Apucarana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), também atendeu a ocorrência e confeccionou o boletim de acidente e liberou a rodovia.







