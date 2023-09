Acidente envolvendo moto e ônibus mobiliza bombeiros em Cambira; veja

Um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta foi registrado na noite desta terça-feira (12) na BR-376, em um trevo de acesso a Cambira, no norte do Paraná. O motociclista, de 31 anos, ficou ferido. Veja o vídeo abaixo.

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi ao local e socorreu a vítima, que foi encaminhada com ferimentos considerados moderados ao Hospital da Providência, de Apucarana, também no norte do estado.

"Ele teve um ferimento corte-contuso na região frontal. No ônibus não teve feridos e nem danos no veículo, agora a motocicleta já teve danos de média monta", informou o Subtenente Camilo, do Corpo de Bombeiros.

Segundo testemunhas, o ônibus teria cruzado a rodovia, para acessar o retorno, e acabou atingindo a motocicleta. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local e apura as causas do acidente.

O motociclista é morador de Jandaia do Sul e retornava do serviço.

