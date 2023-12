Acidente envolvendo caminhão deixa dois feridos na PR-466

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão na PR-466, entre os municípios de Ivaiporã e Manoel Ribas, no norte do Paraná, deixou duas pessoas feridas. No veículo, que saiu da pista e parou às margens da rodovia em uma área de vegetação, estavam o motorista e um passageiro, de apenas 17 anos.

A Defesa Civil e a Polícia Militar de Manoel Ribas foram acionadas para atender a ocorrência por volta das 04h40 desta segunda-feira (4). Conforme informações dos socorristas, as vítimas não sofreram ferimentos considerados graves, dessa forma não foi necessário a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caminhão estava carregado com ração para animais, e as causas do acidente ainda deverão ser investigadas. As informações são do Blog do Berimbau.

