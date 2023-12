Acidente entre van e caminhão deixa vítimas feridas em Marilândia

Uma van e um caminhão se envolveram em um acidente no final da tarde desta sexta-feira (22) na BR-376, entre Marilândia do Sul e o Distrito de São José, no Vale do Ivaí. Duas pessoa ficaram feridas, segundo socorristas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram ao local.

Um helicóptero de Maringá está dando apoio à ocorrência e deve encaminhar uma das vítimas, que está gravemente ferida, ao Hospital da Providência, em Apucarana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e apura as causas do acidente.

