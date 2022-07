Acidente entre ônibus e moto provoca morte no Vale do Ivaí

Da Redação

O motociclista morreu na hora

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira, 20, após um acidente na PR 170, mais conhecida como Rodovia do Milho, em Borrazópolis, no Vale do Ivaí.

Segundo informações do Blog do Berimbau, um micro-ônibus da Saúde do município de Rio Branco do Ivaí, se chocou contra uma motocicleta por volta das 6h40 desta manhã. A batida aconteceu na altura da Fazenda São Miguel. O motociclista morreu na hora.

fonte: Blog do Berimbau A batida aconteceu na altura da Fazenda São Miguel

No micro-ônibus ninguém ficou ferido, mas a moto ficou completamente destruída. A vítima fatal seria um morador da cidade de Novo Itacolomi, que ainda não teve a identidade divulgada.



