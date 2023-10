Acidente entre ônibus e carro deixa quatro feridos em Jardim Alegre

Na manhã desta segunda-feira, dia 23, quatro vítimas de um acidente de trânsito em Jardim Alegre foram atendidas por socorristas do Siate/Corpo de Bombeiros e Samu. A batida ocorreu na PR-466, no trevo da Placa Luar que liga a PR-082, envolvendo um Hyundai/HB20 branco da Prefeitura de Ariranha do Ivaí e um ônibus da Viação Garcia.

Ao chegar ao local, o ônibus foi encontrado atravessado na pista de rolamento, com o carro colidido ao seu lado, conforme relatado pelo subcomandante do Corpo de Bombeiros, capitão Iveson Baron Witkowski. O veículo da Prefeitura de Ariranha do Ivaí transportava pacientes para atendimento em Arapongas.

As vítimas que estavam no automóvel, uma delas, apresentava uma fratura fechada e afundamento moderado no crânio, sendo encaminhada para o hospital pela equipe avançada do Samu.

As outras três vítimas sofreram lesões leves, com pequenas escoriações. Duas delas foram encaminhadas para a UPA de Ivaiporã pelo Siate, enquanto a terceira foi transportada ao hospital pela equipe do Samu. O motorista e os passageiros do ônibus não tiveram ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual do posto Ubá do Sul também esteve no local. As causas que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

