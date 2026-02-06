Acidente entre motocicletas deixa dois feridos em cruzamento de Ivaiporã

Dois ocupantes de uma motocicleta ficaram feridos após uma colisão com outra moto na tarde de quinta-feira (5), em Ivaiporã. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Osvaldo Cruz e Aparício Cardoso Bitencourt, no Jardim Luiz XV.

De acordo com a Polícia Militar, a condutora de uma das motocicletas relatou que trafegava pela Avenida Osvaldo Cruz quando acessou a Aparício Cardoso Bitencourt, no sentido Jardim Botânico. Ela afirmou que o sol atrapalhou a visibilidade, o que teria provocado a batida com a outra moto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Recusa de carona motivou briga e assassinato de Cíntia, diz delegada



As duas vítimas que estavam na segunda motocicleta sofreram ferimentos e foram socorridas por equipes do Siate e do Samu. Ambas foram levadas ao Hospital e Maternidade de Ivaiporã antes da chegada da PM.

Segundo informações repassadas pela equipe médica à polícia, uma das vítimas apresentou fratura no braço esquerdo. A outra teve ferimento na região lombar e luxação em um dos dedos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A motocicleta conduzida pela mulher foi retirada do local antes do atendimento policial. No momento da ocorrência, ela não estava com a documentação do veículo, que foi enviada posteriormente à PM por aplicativo de mensagens.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Já a outra motocicleta envolvida no acidente ficou sob responsabilidade de um terceiro e foi recolhida ao pátio da 6ª Companhia da Polícia Militar.