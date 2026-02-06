Leia a última edição
TRÂNSITO

Acidente entre motocicletas deixa dois feridos em cruzamento de Ivaiporã

Batida ocorreu na tarde de quinta-feira no Jardim Luiz XV

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 07:28:40 Editado em 06.02.2026, 07:28:36
Acidente entre motocicletas deixa dois feridos em cruzamento de Ivaiporã
Acidente entre duas motocicletas foi registrado no cruzamento da Av. Osvaldo Cruz, em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Blog Berimbau

Dois ocupantes de uma motocicleta ficaram feridos após uma colisão com outra moto na tarde de quinta-feira (5), em Ivaiporã. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Osvaldo Cruz e Aparício Cardoso Bitencourt, no Jardim Luiz XV.

De acordo com a Polícia Militar, a condutora de uma das motocicletas relatou que trafegava pela Avenida Osvaldo Cruz quando acessou a Aparício Cardoso Bitencourt, no sentido Jardim Botânico. Ela afirmou que o sol atrapalhou a visibilidade, o que teria provocado a batida com a outra moto.

LEIA MAIS: Recusa de carona motivou briga e assassinato de Cíntia, diz delegada

As duas vítimas que estavam na segunda motocicleta sofreram ferimentos e foram socorridas por equipes do Siate e do Samu. Ambas foram levadas ao Hospital e Maternidade de Ivaiporã antes da chegada da PM.

Segundo informações repassadas pela equipe médica à polícia, uma das vítimas apresentou fratura no braço esquerdo. A outra teve ferimento na região lombar e luxação em um dos dedos.

A motocicleta conduzida pela mulher foi retirada do local antes do atendimento policial. No momento da ocorrência, ela não estava com a documentação do veículo, que foi enviada posteriormente à PM por aplicativo de mensagens.

Já a outra motocicleta envolvida no acidente ficou sob responsabilidade de um terceiro e foi recolhida ao pátio da 6ª Companhia da Polícia Militar.

acidente de moto feridos hospital ivaipora POLICIA MILITAR visibilidade
