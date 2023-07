Acidente entre moto e carro deixa duas pessoas feridas no Vale do Ivaí

Acidente foi na tarde de segunda-feira no cruzamento da Av. Curitiba com a Rua Meron Heuko

Um acidente entre uma motocicleta e um carro deixou duas mulheres feridas na segunda-feira (04-07), em São João do Ivaí. As vítimas eram ocupantes da motocicleta.

O acidente de trânsito ocorreu às 15h25, no centro da cidade, no cruzamento da Av. Curitiba com a Rua Meron Heuko e envolveu VW/Crosfox e uma motocicleta, Honda/Biz.

De acordo com a Polícia Militar, a motociclista e a garupa foram socorridas pela equipe do Samu e encaminhadas ao Hospital Municipal de São João do Ivaí. No carro estava somente a motorista, e não sofreu nenhum ferimento.

Ainda segundo a PM, foi relatado por populares no local do acidente, que o veículo Crossfox estava trafegando pela Rua Meron Heuko quando acabou colidindo contra a motocicleta que estava descendo a Av. Curitiba.

