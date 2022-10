Acidente entre Marumbi e Kaloré deixa casal em estado grave

Da Redação

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma Toyota Hilux SW4 foi registrado no começo da tarde desta segunda-feira (17), por volta das 14 horas, na rodovia PR-466, entre Marumbi e Kaloré, dois quilômetros após Marumbi. A colisão deixou um homem e uma mulher que estavam na moto com placas de Marumbi em estado grave. Já o motorista da caminhonete é de Kaloré e não sofreu ferimentos.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, que seguiu com a avançada para o local, a colisão deixou duas vítimas com ferimentos graves, sendo que uma delas está inconsciente. Conforme testemunhas, a moto saiu do carreador e foi surpreendida pela SW4.

A equipe do aéreo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Maringá, também foi acionada para dar apoio aos socorristas e encaminhar os feridos para hospitais da região. Ainda não se sabe a causa do acidente, nem informações sobre as vítimas envolvidas na colisão.

A reportagem ainda está em atualização.

