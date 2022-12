Acidente entre Manoel Ribas e C. de Abreu deixa um morto e um ferido

Da Redação

Na noite desta terça-feira (13), por volta das 19h20, às equipes de resgate do Samu, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Manoel Ribas foram acionados para atender um grave acidente de trânsito, do tipo saída de pista, na PR-487.

Segundo informações da Defesa Civil, o acidente foi entre Manoel Ribas e Cândido de Abreu, na região da Linha Munhoz.

Um caminhão baú Hyundai modelo Hr com placas de Ivaiporã saiu da pista e colidiu contra uma árvore.

Um passageiro do caminhão que ficou preso às ferragens morreu no local. Ele foi resgatado pela equipe dos Bombeiros e Defesa Civil.

Um segundo passageiro teve ferimentos moderados e foi conduzido pela equipe do Samu, ao Hospital Municipal Santo Antônio de Manoel Ribas. O motorista do caminhão saiu ileso do acidente, e apresentava apenas escoriações.

Segundo informações de populares, as vítima são moradores de Ivaiporã.

Até a publicação dessa reportagem o nome da vítima fatal não havia sido divulgada oficialmente.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Pitanga atendeu à ocorrência. Os profissionais da criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados

