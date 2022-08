Acidente entre Jandaia do Sul e Cambira deixa 3 feridos

Da Redação

Imagem ilustrativa - A equipe do Samu encaminhou as duas mulheres feridas no acidente ao Hospital da Providência, em Apucarana

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na noite desta sexta-feira, na rodovia BR 376, entre Jandaia do Sul e Cambira. Um homem, de 39 anos, e duas mulheres, de 36 anos e de 25 anos, ficaram feridos no acidente.

O caso mais grave foi do homem, que era motorista de um dos veículos e ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado para fazer o desencarceramento do homem, que foi socorrido com ferimentos graves.

As duas mulheres foram atendidas pelas equipes avançadas do Samu de Apucarana, uma delas com ferimentos moderados. Ambas foram encaminhadas para o Hospital da Providência.

Segundo informações das equipes que estiveram no local da ocorrência, o Celta teria tentado fazer um retorno da BR, quando ocorreu a violenta colisão com o VW Up, que vinha de Curitiba. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, além das equipes do Corpo de Bombeiros e Samu.

