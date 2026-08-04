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Acidente entre Honda Biz e Siena deixa motociclista ferida em Ivaiporã

Colisão aconteceu no Centro de Ivaiporã. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada à UPA.

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 07:54:33 Editado em 04.08.2026, 07:54:29
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Acidente entre Honda Biz e Siena deixa motociclista ferida em Ivaiporã
Autor Motocilista foi encaminhada com ferimentos a UPA - Foto: TN Online/Arquivo

Uma motociclista ficou ferida em um acidente entre uma Honda Biz e um Fiat Siena na tarde de segunda-feira (3), no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Sertanópolis, no Centro de Ivaiporã. O Samu prestou atendimento e encaminhou a vítima à UPA.

Segundo a Polícia Militar, a motorista do Siena relatou que a motocicleta entrou na área de ponto cego do carro durante a travessia do cruzamento, provocando a colisão.

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A motociclista não sofreu ferimentos graves. A condutora do Siena fez o teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/L para consumo de álcool.

Os dois veículos estavam com a documentação regular. O Siena foi liberado no local e a Honda Biz entregue a uma pessoa habilitada. A PM registrou a ocorrência e orientou os envolvidos.

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