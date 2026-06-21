Acidente entre Focus e Classic é registrado no Centro de Califórnia
Os condutores chegaram a um acordo quanto aos reparos
Um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis foi registrado por volta das 18h53 deste sábado (20) na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Califórnia (PR).
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De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência. No local, o proprietário de um Ford Focus relatou que trafegava pela via quando reduziu a velocidade ao se aproximar de uma lombada e acabou sendo atingido na traseira por um Chevrolet Classic.
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O condutor do segundo veículo foi identificado. Após contato entre as partes, ambos decidiram acionar a PM devido aos danos materiais. A corporação constatou que não houve vítimas, apenas prejuízos nos veículos. Os condutores chegaram a um acordo quanto aos reparos.
Diante da situação, as partes foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis e liberadas no local.