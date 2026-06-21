Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
COLISÃO

Acidente entre Focus e Classic é registrado no Centro de Califórnia

Os condutores chegaram a um acordo quanto aos reparos

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 11:05:26 Editado em 21.06.2026, 11:05:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente entre Focus e Classic é registrado no Centro de Califórnia
Autor PM constatou que não houve vítimas, apenas prejuízos nos veículos. - Foto: Google Street View

Um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis foi registrado por volta das 18h53 deste sábado (20) na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Califórnia (PR).

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência. No local, o proprietário de um Ford Focus relatou que trafegava pela via quando reduziu a velocidade ao se aproximar de uma lombada e acabou sendo atingido na traseira por um Chevrolet Classic.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O condutor do segundo veículo foi identificado. Após contato entre as partes, ambos decidiram acionar a PM devido aos danos materiais. A corporação constatou que não houve vítimas, apenas prejuízos nos veículos. Os condutores chegaram a um acordo quanto aos reparos.

Diante da situação, as partes foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis e liberadas no local.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente california Califórnia PR notícias locais transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV