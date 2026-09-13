Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
TRÂNSITO

Acidente entre Fiat Prêmio e Uno deixa duas crianças feridas em Ivaiporã

Colisão aconteceu na noite de sábado (12). Um motorista admitiu ter bebido e recusou teste do bafômetro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente entre Fiat Prêmio e Uno deixa duas crianças feridas em Ivaiporã
Autor Vítimas foram encaminhadas a UPA24h - Foto: TN Online

Um acidente em Ivaiporã deixou duas crianças feridas na noite de sábado (12). A colisão envolveu um Fiat Prêmio e um Fiat Uno.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Avenida Ladislao Gil Fernandez, esquina com a Rua Manoel da Nóbrega.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Mulher fica ferida após capotamento de Fusca em rodovia de Ivaiporã

As crianças, de 12 e 6 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas à UPA. Uma teve corte no joelho e a outra sofreu luxação no pé.

Um dos motoristas fez o teste do etilômetro, com resultado de 0,00 mg/L.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o outro motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica, apresentou olhos avermelhados e recusou o teste.

Ele foi autuado conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os veículos foram liberados.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito bêbado ao volante Código de Trânsito Brasileiro colisão de veículos crianças feridas ivaipora
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV