Acidente entre Fiat Prêmio e Uno deixa duas crianças feridas em Ivaiporã
Colisão aconteceu na noite de sábado (12). Um motorista admitiu ter bebido e recusou teste do bafômetro
Um acidente em Ivaiporã deixou duas crianças feridas na noite de sábado (12). A colisão envolveu um Fiat Prêmio e um Fiat Uno.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Avenida Ladislao Gil Fernandez, esquina com a Rua Manoel da Nóbrega.
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As crianças, de 12 e 6 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas à UPA. Uma teve corte no joelho e a outra sofreu luxação no pé.
Um dos motoristas fez o teste do etilômetro, com resultado de 0,00 mg/L.
Já o outro motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica, apresentou olhos avermelhados e recusou o teste.
Ele foi autuado conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os veículos foram liberados.
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