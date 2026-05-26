Acidente entre Fênix e São João do Ivaí deixa um morto e um ferido grave

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Um grave acidente na PR-082 deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida no início da tarde desta terça-feira (26), entre o município de Fênix e o distrito de Luar em São João do Ivaí. O capotamento aconteceu por volta das 13 horas e mobilizou equipes de resgate da região para atendimento das vítimas.

De acordo com as primeiras informações levantadas no local, o carro transportava duas pessoas. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento das equipes de emergência. A outra morreu antes da chegada ao hospital.

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Participaram da ocorrência equipes do DER-PR, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também o resgate aéreo.

Por causa do acidente na PR-082, o tráfego de veículos precisou ser interrompido temporariamente para o trabalho das equipes de socorro e remoção do veículo.

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A Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo da vítima fatal e iniciar os procedimentos de perícia. As circunstâncias do capotamento serão apuradas pelas autoridades responsáveis.

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Até a publicação desta reportagem, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas oficialmente.

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Com informações Blog do Berimbau



