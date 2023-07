Acidente entre Faxinal e Mauá da Serra deixa uma pessoa morta

Siga o TNOnline no Google News

Uma pessoa morreu em acidente na tarde desta sexta-feira (30) na PR-272, entre Faxinal e Mauá da Serra, no Paraná. O nome e a idade da vítima não foram informados.

A colisão envolveu um VW Gol, com placas de Ortigueira. Nas proximidades da Fazenda Cortez, o motorista perdeu a direção do veículo e capotou. Ele seguia sentido a Faxinal quando ocorreu o acidente. O condutor chegou a atravessar a rodovia, parando no lado contrário.

A vítima foi atendida por uma ambulância do município de Faxinal, que estava indo buscar um paciente. O veículo passava pelo local e parou para fazer o socorro. O motorista do carro morreu no loca, enquanto o passageiro foi levado para o Hospital Juarez Barreto, em Faxinal.

OUTRO ACIDENTE

Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta foi registrada em um trevo da PR-444, em Arapongas, norte do Paraná, na tarde desta sexta-feira (30). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estão no local.

Os bombeiros controlaram as chamas e realizaram o trabalho de rescaldo, a fim de resfriar os veículos. Ambos foram consumidos pelas chamas.

A moto colidiu frontalmente contra o carro e acabou parando embaixo dele. Em seguida, o carro começou a pegar fogo. A moto chegou a ser arrastada pelo veículo por alguns metros após a colisão. Leia a matéria completa aqui.

