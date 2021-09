Da Redação

Acidente entre Faxinal e Mauá causa morte de jovem

Um capotamento causou a morte de um jovem e deixou outra pessoa ferida na madrugada deste domingo (26), na PR-272, entre Faxinal e Mauá da Serra.

continua após publicidade .

O acidente envolveu uma Fiat Strada, com ocupantes de faxinal, que seguia sentido a Faxinal. De acordo com informações de testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou até parar em um local descampado.

Um dos jovens acabou morrendo no local e o outro foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital. O homem que faleceu ainda não foi identificado.

continua após publicidade .

Com informações Wellyngton Jhonis e Tribuna Digital.