Acidente entre dois carros na Rodovia do Milho deixa passageira morta

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito entre dois carros registrado na PR-170, entre Cambira e Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí. Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

Segundo o tenente Waner de Paula Ferreira, a mulher ficou presa nas ferragens após a colisão lateral. "Chegando no local, a vítima estava com lesões graves e com uma das pernas presa às ferragens do veículo", disse.

Os socorristas tentaram reanimar a passageira, após retirá-la do carro, mas o Samu confirmou o óbito ainda no local. Outras três pessoas envolvidas no acidente tiveram ferimentos leves e recusaram atendimento médico.

O acidente envolveu um Audi e um Honda Civic. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada e apura as causas do acidente.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também foram chamados. A identificação da vítima ainda não foi informada.

