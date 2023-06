Acidente entre dois carros deixa mulher ferida em Jardim Alegre

Um acidente entre dois carros deixou uma mulher ferida na tarde deste sábado (17), por volta das 16h40, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí.

A batida aconteceu na PR-466 no trevo da Placa Luar que dá acesso à rodovia PR-082 aos municípios de Lunardelli e São João do Ivaí.

O acidente envolveu um GM Prisma preto seguia sentido a Lidianópolis e um Fiat uno Fiat Uno que seguia sentido a Lunardelli e acabou cruzando a pista no trevo.

A motorista do Uno foi socorrida com ferimentos leves pela equipe do Siate/Corpo de Bombeiros de Ivaiporã. O motorista do Prisma não teve ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Posto Ubá do Sul também esteve no local e realizou os levantamentos das causas do acidente.

* Com informações do Canal HP

