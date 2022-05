Acidente entre dois carros deixa feridos em Jardim Alegre

Da Redação

Um acidente de trânsito no início da noite deste domingo (1º ) entre dois carros deixou quatro pessoas feridas no trevo de Placa Luar, entroncamento da PR-082 com a PR-466, em Jardim Alegre.

De acordo com informações de populares, um Nissan V-Drive com emplacamento de Maringá teria capotado e acabou colidindo com um VW Gol que trafegava na rodovia.

As vítimas que tiveram ferimentos leves, segundo informações do Corpo de Bombeiros, seriam encaminhadas a hospitais de Lunardelli e de Jardim Alegre.

Equipes do SAMU e Polícia Rodoviária Estadual, posto de Ubá do Sul também foram acionados.