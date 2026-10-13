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TRÂNSITO

Acidente entre dois carros deixa casal ferido na PR-082 em São João do Ivaí

Motorista de um Vectra teria perdido o controle e atingido o veículo das vítimas; trânsito precisou ser interditado nos dois sentidos da rodovia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre dois carros deixa casal ferido na PR-082 em São João do Ivaí
Autor Carros colidiram na PR-082 em São João do Ivaí - Foto: Reprodução/Canal HP

Um acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na noite desta segunda-feira (12), na PR-082, em São João do Ivaí. A colisão ocorreu por volta das 22h, na altura do aterro sanitário do município, a cerca de quatro quilômetros do perímetro urbano.

-LEIA MAIS: Socorrista recebe alta 9 dias após acidente em Apucarana: 'Estou vivo por um milagre'

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Segundo informações preliminares, o condutor de um Vectra, que seguia de Lunardelli para São João do Ivaí, teria invadido a pista contrária e batido contra um veículo que viajava no sentido oposto. A dinâmica exata da ocorrência ainda será apurada pelas autoridades.

No carro atingido estava um casal que retornava para a cidade de Jardim Alegre após participar de uma celebração religiosa. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) consciente, mas com queixas de dores. O motorista também estava lúcido, apresentando escoriações no nariz e relatando dores pelo corpo. Já o condutor do Vectra não sofreu ferimentos.

Com o impacto da batida, os veículos permaneceram imobilizados no meio da pista, o que provocou a paralisação do trânsito na rodovia. A Polícia Militar foi acionada de imediato para sinalizar o local e controlar o fluxo de veículos de forma provisória, aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Porto Ubá, responsável pelo registro e controle definitivo da ocorrência.

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Com informações do Canal HP

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