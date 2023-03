Acidente entre carros na PR-466 deixa pessoas feridas, em Ivaiporã

Da Redação

A colisão frontal entre um Gol e um Monza aconteceu próximo ao trevo de acesso ao município de Arapuã

Um acidente entre dois carros, na noite de domingo (5), segundo informações preliminares, deixou pelo menos três feridos na Rodovia PR-466, em Ivaiporã, Centro Norte do Paraná.

A colisão frontal entre os veículos aconteceu próximo ao trevo de acesso ao município de Arapuã. A batida envolveu um VW Gol e um GM Monza.

Equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atenderam a ocorrência.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Ivaiporã e até o momento não tiveram a idade divulgada.

A Polícia Rodoviária Estadual (PR) esteve no local realizou os levantamentos e a sinalização no local do acidente.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

