Acidente entre carros deixa sete feridos no Vale do Ivaí

Uma batida frontal entre dois carros deixou sete pessoas feridas na tarde deste domingo (12) na rodovia PR-850. A batida foi por volta das 16h30 entre Arapuã e o trevo de acesso à rodovia PR-466.

Segundo informações de populares os veículos seguiam em sentido contrário e colidiram frontalmente. Teve ainda um terceiro veículo envolvido no acidente que saiu da pista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa entre às ferragens. Além de equipes do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a ambulância do município de Arapuã também foram acionados para socorrer as vítimas que foram encaminhadas ao Instituto de Saúde Bom Jesus.

De acordo com novas informações, foram sete vítimas, três tiveram ferimentos graves, dois ferimentos médios e dois com ferimentos leves.