Acidente entre carros deixa cinco pessoas feridas na PR-466

Um acidente entre dois carros, na noite de domingo (5), deixou cinco pessoas feridas na Rodovia PR-466, em Ivaiporã, Centro Norte do Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) posto Ubá do Sul, a colisão frontal entre os veículos aconteceu próximo ao trevo de acesso ao município de Arapuã.

A batida envolveu um VW Gol com placas de Ariranha do Ivaí e um Ford Escort com placas de Pitanga.

Ficaram feridos no acidente quatro pessoas que estavam no Escort, o motorista de 49 anos e três passageiros, uma mulher de 46 anos e dois adolescentes, uma menina de 14 anos e um menino de 12 anos.

A motorista do Gol de 25 anos também teve ferimentos. Todos foram encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento de Ivaiporã (UPA 24h).

Atenderam a ocorrência equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, o Escort sentido Arapuã a Ivaiporã e o Escort na direção contrária trafegava pela mesma via, no sentido contrário quando no KM 115+800 ocorreu a colisão frontal.

