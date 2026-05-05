Acidente entre carro e trem deixa motorista ferido em Jandaia do Sul
Vítima de 34 anos conduzia um Ford Fiesta, que chegou a ser arremessado após a batida contra a locomotiva
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Mais um acidente envolvendo trem foi registrado em Jandaia do Sul, no trevo próximo ao restaurante Panela de Pedra, na saída para o município de Mandaguari. O motorista de um carro, um homem de 34 anos, ficou ferido ao tentar cruzar a linha férrea e colidir contra uma locomotiva que passava pelo trecho na manhã desta terça-feira (5).
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O acidente mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defesa Civil de Jandaia do Sul. Segundo socorristas, a vítima, que conduzia um Ford Fiesta, foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana, com um trama na região do tórax.
Com o impacto da batida, o carro, que teria sido arremessado pela locomotiva por alguns metros, ficou bastante destruído.
O local é conhecido por registrar frequentemente colisões entre trens e veículos. O último envolveu um caminhão, no dia 14 de abril. Na ocasião, o condutor não se feriu.