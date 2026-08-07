Acidente entre carro e trem deixa adolescente ferido em Jandaia do Sul

Um adolescente de 15 anos ficou ferido após acidente entre um carro e um trem, na tarde desta sexta-feira (7), em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. A colisão foi registrada por volta das 15 horas, na passagem da Avenida Paraná, próximo ao Cantinho da Costela.

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Conforme informações do site Cambira Notícias, a vítima estava em um Chevrolet Corsa conduzido pelo pai. O motorista teria relatado no local do acidente que o veículo apresentou problema mecânico ao passar pela linha férrea e acabou sendo atingido na parte traseira pela locomotiva.

O adolescente, que estava no banco traseiro do carro, foi socorrido por agentes da Defesa Civil de Jandaia do Sul e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima com ferimentos considerados leves. O motorista saiu ileso.





