Acidente entre carro e trator deixa casal ferido no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente envolvendo um carro e um trator foi registrado no começo da tarde desta terça-feira (16) na BR-369 entre Bom Sucesso e Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Uma pessoa ficou ferida e chovia no momento da colisão.

continua após publicidade .

O carro, modelo Escort, com placas de Bom Sucesso, conforme testemunhas, teria deslizado na pista e atingiu o trator. O acidente aconteceu próximo ao trecho de acesso à Cooperval.

No carro estava um casal de idosos, de 63 e 62 anos. O motorista sofreu ferimentos graves no rosto e foi levado para o Hospital da Providência, em Apucarana, já a esposa dele, se feriu levemente. O condutor do trator não se machucou.

continua após publicidade .

O carro seguia sentido Jandaia do Sul e o trator no sentido contrário. Uma ambulância da saúde de Bom Sucesso passava pela rodovia no momento do acidente e prestou os primeiros atendimentos às vítimas.

A Defesa Civil de Jandaia do Sul e os Bombeiros de Apucarana também foram chamados para atender o acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai apurar as causas da colisão.





Siga o TNOnline no Google News