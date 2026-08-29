Acidente entre carro e patinete deixa adolescente ferido em Ivaiporã
Colisão aconteceu na esquina da Av. Melvis Muchiutti com a Paraíba, na tarde de sexta-feira (28)
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após um acidente entre carro e patinete na tarde de sexta-feira (28), em Ivaiporã. A colisão ocorreu na esquina da Av. Melvis Muchiutti com a Av. Paraíba.
Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu um Chevrolet Classic LS, de cor prata, e um patinete elétrico.
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O adolescente sofreu ferimentos leves. Após a batida, ele foi levado pelos bombeiros ao hospital para receber atendimento médico.
Quando a equipe policial chegou ao local, a vítima já havia sido encaminhada para a unidade de saúde.
Além disso, os veículos já tinham sido retirados da via. Os envolvidos também chegaram a um acordo sobre os danos materiais.
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