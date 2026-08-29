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TRÂNSITO

Acidente entre carro e patinete deixa adolescente ferido em Ivaiporã

Colisão aconteceu na esquina da Av. Melvis Muchiutti com a Paraíba, na tarde de sexta-feira (28)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre carro e patinete deixa adolescente ferido em Ivaiporã
Autor Adolescente foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após um acidente entre carro e patinete na tarde de sexta-feira (28), em Ivaiporã. A colisão ocorreu na esquina da Av. Melvis Muchiutti com a Av. Paraíba.

Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu um Chevrolet Classic LS, de cor prata, e um patinete elétrico.

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O adolescente sofreu ferimentos leves. Após a batida, ele foi levado pelos bombeiros ao hospital para receber atendimento médico.

Quando a equipe policial chegou ao local, a vítima já havia sido encaminhada para a unidade de saúde.

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Além disso, os veículos já tinham sido retirados da via. Os envolvidos também chegaram a um acordo sobre os danos materiais.

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