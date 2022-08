Acidente entre carro e ônibus provoca morte de irmãos em Mauá da Serra

Da Redação

Um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus deixou dois mortos na manhã desta segunda-feira (8), na PR-445. As vítimas fatais estavam em um Fiat Pálio Sporting com placas de Mauá da Serra.

O carro que estava o casal de irmãos, Samuel Bueno da Silva, e Cleuza Bueno da Silva, que moram no município, bateu contra um ônibus, entre Mauá da Serra e Tamarana. Com o impacto, as vítimas, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A Polícia Rodoviária do Porto Ubá atendeu a ocorrência. "Pelo constatado, o que poder ter ocorrido, é que trafegava o ônibus, pela PR445, no sentido Tamarana ao pontilhão de Mauá da Serra, da BR-376, quando houve colisão frontal com o Pálio, que trafegava no sentido contrário", informou a PRE.

Nenhuma pessoa ficou ferido no ônibus. As causas do acidente serão apuradas.





