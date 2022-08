Acidente entre carro e ônibus deixa dois mortos na PR-445

Da Redação

Um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus deixou dois mortos na manhã desta segunda-feira (8), na PR-445. As vítimas fatais estavam em um Fiat Pálio Sporting com placas de Mauá da Serra.

O carro que estava o casal, ainda não identificado, colidiu de frente com o ônibus, entre Mauá da Serra e Tamarana. Com o impacto, as vítimas, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A princípio sem feridos no ônibus.

A Polícia Rodoviária do Porto Ubá, em Lidianópolis, equipe do comandante Hermes, foi quem atendeu a ocorrência. Em breve mais informações

Com informações Blog do Berimbau

