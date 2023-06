Acidente entre carro e moto na PR-466 deixa motociclista

Um motociclista de 42 anos ficou ferido em acidente de trânsito no final da tarde de terça-feira (20), na PR-466, em Jardim Alegre.

A batida entre moto XRE 190 SE Cinza com placas de Ivaiporã/PR e um automóvel GM/Corsa Hatch vermelho com placas de Jardim Alegre/PR, ocorreu no cruzamento do trevo do distrito de Placa Luar, por volta das 17h30.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Posto Ubá do Sul, colhidas no local e declaração do motociclista, ele trafegava pela PR- 466 no sentido Lidianópolis a Jardim Alegre e ao chegar no trevo de acesso à Rodovia PR-82, a motorista do Corsa foi cruzar o trevo sentido a PR- 082 e se envolveu em acidente do tipo abalroamento lateral.

O motociclista teve ferimentos e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã.

A motorista, de 39 anos, que conduzia o carro não se feriu. Ela realizou o teste do etilômetro e teve como resultado 0,00 mg/L

