Acidente entre carro e moto deixa mulher ferida em Lunardelli

Uma mulher sofreu ferimentos graves ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de sexta-feira (18), em Lunardelli. A vítima é agente de saúde do município.

A colisão entre carro e moto foi na PR-082 interseção com a Av. Dom Pedro II. A batida foi próxima ao Auto Posto Biá.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o acidente de trânsito envolveu um GM/Monza vermelho e uma motocicleta NXR/ Broz preta. Os veículos transitavam em vias diferentes quando vieram a colidir.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Lunardelli e posteriormente para unidade hospitalar da cidade de Ivaiporã devido a gravidade do acidente.

No local do acidente os policiais militares constataram que o motorista do Monza não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A PM realizou os autos pertinentes ao acidente. As causas do acidente estão sendo apuradas. Ambos os veículos foram liberados no local a motocicleta entregue para a o pai da condutora.

