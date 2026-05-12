Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Ivaiporã

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou um motociclista com ferimentos leves na tarde de domingo (11), na Av. Aparício Cardoso Bitencourt, na região central de Ivaiporã

Segundo a Polícia Militar, a batida ocorreu quando a motorista de um VW Fox saía de uma vaga de estacionamento em marcha à ré e a Honda Fan atingiu a traseira do veículo.

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O Corpo de Bombeiros já prestava os primeiros socorros ao condutor da moto quando a equipe chegou ao local. Após avaliação inicial, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.

A motorista do automóvel não se feriu. Ela relatou aos policiais que estava deixando o estacionamento quando ouviu o impacto e percebeu que a motocicleta havia colidido na parte traseira do carro, provocando a queda do piloto.

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Os dois condutores passaram pelo teste do bafômetro, e o resultado foi zero para consumo de álcool. Durante a checagem da documentação, a polícia constatou que as carteiras de habilitação estavam regulares e o VW Fox não apresentava irregularidades.

Já a motocicleta tinha pendências no licenciamento e acabou recolhida ao pátio do Detran. As notificações de trânsito foram emitidas, e os envolvidos receberam orientações sobre os procedimentos necessários.

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