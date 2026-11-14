Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na PR-466 em Jardim Alegre

Condutor de 58 anos precisou ser socorrido pelo Samu após acidente no trevo de acesso a um posto de combustíveis

Um motociclista de 58 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (13), na PR-466, em Jardim Alegre (PR). A batida ocorreu por volta das 21h, na altura do quilômetro 100 da rodovia.

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Segundo as informações registradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão aconteceu no momento em que um carro (modelo Honda Fit, com placas de Marília-SP) saía de um posto de combustíveis. Ao tentar cruzar a rodovia pelo trevo, o veículo acabou cruzando o caminho da motocicleta, que seguia pela via principal no sentido a Lidianópolis, ocasionando uma batida lateral.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. Ele foi socorrido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado na sequência para o Hospital e Maternidade de Ivaiporã.

O motorista do carro, de 63 anos, não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro pelos policiais, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool. A polícia confirmou que ambos os condutores estavam com a carteira de habilitação regularizada. Após os procedimentos no local, a motocicleta foi liberada para um familiar da vítima.