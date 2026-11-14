Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
TRÂNSITO

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na PR-466 em Jardim Alegre

Condutor de 58 anos precisou ser socorrido pelo Samu após acidente no trevo de acesso a um posto de combustíveis

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na PR-466 em Jardim Alegre
Autor Acidente foi registrado na noite de sexta-feira em Jardim Alegre - Foto: PRE

Um motociclista de 58 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (13), na PR-466, em Jardim Alegre (PR). A batida ocorreu por volta das 21h, na altura do quilômetro 100 da rodovia.

-LEIA MAIS: Idoso é achado com ferimento grave na cabeça em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo as informações registradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão aconteceu no momento em que um carro (modelo Honda Fit, com placas de Marília-SP) saía de um posto de combustíveis. Ao tentar cruzar a rodovia pelo trevo, o veículo acabou cruzando o caminho da motocicleta, que seguia pela via principal no sentido a Lidianópolis, ocasionando uma batida lateral.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. Ele foi socorrido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado na sequência para o Hospital e Maternidade de Ivaiporã.

O motorista do carro, de 63 anos, não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro pelos policiais, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool. A polícia confirmou que ambos os condutores estavam com a carteira de habilitação regularizada. Após os procedimentos no local, a motocicleta foi liberada para um familiar da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Jardim Alegre motociclista ferido notícias de trânsito PR 466 Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV