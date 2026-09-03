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Vale do Ivaí
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COLISÃO

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Ivaiporã

Colisão aconteceu na noite de quarta-feira (2), na Rua Luiz Pasteur. Motociclista foi encaminhado à UPA após a batida.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Ivaiporã
Autor Motocilista foi encaminhado com ferimetnos à UPA - Foto: TN Online/Arquivo

Um acidente entre carro e moto deixou um motociclista ferido na noite de quarta-feira (2), na Rua Luiz Pasteur, em Ivaiporã. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

Segundo a PM, a motocicleta ficou presa sob o carro após a colisão. A motorista disse aos policiais que não viu a moto antes da batida.

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A condutora fez o teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool.

O motociclista foi socorrido e levado à UPA. Por causa do atendimento médico, ele não conseguiu realizar o teste do etilômetro.

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A PM informou que os veículos e os condutores não tinham irregularidades ou pendências.

Com isso, o carro foi liberado para a motorista. A motocicleta ficou sob responsabilidade do filho do motociclista.

A PM confeccionou o boletim de ocorrência e o termo de acidente de trânsito.

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