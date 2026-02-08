Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Faxinal

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar registrou na noite de sábado (7) um acidente de trânsito na Rua Santos Dumont, Vila Nova, em Faxinal. Um carro e uma motocicleta colidiram, deixando o motociclista ferido.

O condutor da moto caiu às margens da via e foi socorrido pelo Samu, sendo encaminhado ao hospital municipal com lesão no supercílio e dores no ombro. A motocicleta apresentava pendências administrativas e foi recolhida ao pátio da PM.

Segundo o motorista do carro, ele seguia normalmente quando a motocicleta tentou passar entre dois veículos e acabou colidindo lateralmente, provocando a queda.

O teste do bafômetro apontou resultado negativo para álcool, e a documentação do condutor estava regular. Testemunhas confirmaram a mesma dinâmica.

O boletim de ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

