Vale do Ivaí

TRÂNSITO

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Faxinal

Motociclista é socorrido pelo Samu; condutor do carro não se feriu

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 11:20:20 Editado em 08.02.2026, 11:20:16
Autor Acidente de trânsito na Rua Santos Dumont, Vila Nova - Foto: Reprodução/Ilustração

A Polícia Militar registrou na noite de sábado (7) um acidente de trânsito na Rua Santos Dumont, Vila Nova, em Faxinal. Um carro e uma motocicleta colidiram, deixando o motociclista ferido.

O condutor da moto caiu às margens da via e foi socorrido pelo Samu, sendo encaminhado ao hospital municipal com lesão no supercílio e dores no ombro. A motocicleta apresentava pendências administrativas e foi recolhida ao pátio da PM.

Segundo o motorista do carro, ele seguia normalmente quando a motocicleta tentou passar entre dois veículos e acabou colidindo lateralmente, provocando a queda.

O teste do bafômetro apontou resultado negativo para álcool, e a documentação do condutor estava regular. Testemunhas confirmaram a mesma dinâmica.

O boletim de ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

acidente de transito boletim de ocorrência Faxinal motocicleta POLICIA MILITAR socorro Vila Nova
