Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Borrazópolis

Um acidente entre carro e moto deixou um motociclista ferido na noite de sábado (23), na Av. Brasil, em frente à agência do Sicredi, no centro de Borrazópolis. A colisão envolveu uma Fiat Strada e uma Yamaha Fazer 150 durante uma manobra de retorno realizada pelo motorista do automóvel.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom por volta das 23h47 para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram os dois veículos ainda na via.

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O motorista da Fiat Strada contou que seguia pela Av. Brasil, sentido Praça da República, quando iniciou uma manobra de retorno em local permitido. Nesse momento, a motocicleta que vinha atrás acabou atingindo a lateral esquerda da caminhonete.

Com o impacto, a moto parou sobre o passeio do outro lado da avenida. O motociclista já havia sido socorrido pela equipe de atendimento e encaminhado ao Hospital Municipal de Borrazópolis.

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No hospital, o condutor da Yamaha relatou aos policiais que percebeu o veículo à frente fazendo um movimento para a direita antes de iniciar o retorno para a esquerda. Segundo ele, não houve tempo suficiente para frear e evitar a batida.

A vítima passou por procedimento de sutura e permaneceu em observação médica antes de receber alta, conforme informou a equipe do hospital.

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Ainda de acordo com a PM, os dois motoristas fizeram o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L em ambos os casos. As CNHs estavam regulares e os veículos não apresentavam pendências administrativas.

Após o atendimento da ocorrência, a Fiat Strada foi liberada ao motorista e a motocicleta entregue a uma pessoa habilitada. O boletim de ocorrência e o BATEU foram confeccionados pela equipe policial.