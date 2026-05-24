Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
TRÂNSITO

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Borrazópolis

Batida na Av. Brasil aconteceu na noite de sábado (23) e vítima foi encaminhada ao hospital municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 11:00:40 Editado em 24.05.2026, 11:00:33
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Borrazópolis
Autor Acidente foi na Av. Brasil, em frente à agência do Sicredi - Foto: Blog do Berimbau

Um acidente entre carro e moto deixou um motociclista ferido na noite de sábado (23), na Av. Brasil, em frente à agência do Sicredi, no centro de Borrazópolis. A colisão envolveu uma Fiat Strada e uma Yamaha Fazer 150 durante uma manobra de retorno realizada pelo motorista do automóvel.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom por volta das 23h47 para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram os dois veículos ainda na via.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Moradores reclamam de cachorro agressivo próximo ao Lago das Flores em Ivaiporã

O motorista da Fiat Strada contou que seguia pela Av. Brasil, sentido Praça da República, quando iniciou uma manobra de retorno em local permitido. Nesse momento, a motocicleta que vinha atrás acabou atingindo a lateral esquerda da caminhonete.

Com o impacto, a moto parou sobre o passeio do outro lado da avenida. O motociclista já havia sido socorrido pela equipe de atendimento e encaminhado ao Hospital Municipal de Borrazópolis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No hospital, o condutor da Yamaha relatou aos policiais que percebeu o veículo à frente fazendo um movimento para a direita antes de iniciar o retorno para a esquerda. Segundo ele, não houve tempo suficiente para frear e evitar a batida.

A vítima passou por procedimento de sutura e permaneceu em observação médica antes de receber alta, conforme informou a equipe do hospital.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a PM, os dois motoristas fizeram o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L em ambos os casos. As CNHs estavam regulares e os veículos não apresentavam pendências administrativas.

Após o atendimento da ocorrência, a Fiat Strada foi liberada ao motorista e a motocicleta entregue a uma pessoa habilitada. O boletim de ocorrência e o BATEU foram confeccionados pela equipe policial.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito atendimento de emergência colisão carro e moto manobra de retorno motociclista ferido POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV