Acidente entre carro e moto deixa dois feridos em J. Alegre

Acidente foi próximo ao trevo de Jardim Alegre, na saída para Lidianópolis.

Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta deixou duas pessoas com ferimentos na Pr-466. O acidente foi por volta das 16h20 deste sábado (18), próximo ao trevo de Jardim Alegre, na saída para Lidianópolis.

A batida envolveu uma moto Yamaha MT 03 com placas de Ivaiporã e um VW/Gol com placas de Jardim Alegre.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, a motocicleta Yamaha trafegava pela rodovia sentido Jardim Alegre a Lidianópolis, ao atingir o KM 100 + 800m, se envolveu em um acidente tipo abalroamento transversal com o carro.

As vítimas um homem de 20 anos, e uma mulher de 21 anos que estavam na moto foram socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU 192 e encaminhados ao Instituto de Saúde Lucena Sanchez (Hospital e Maternidade Ivaiporã). O motorista do carro um homem de 75 anos não se feriu.

fonte: PRE/Divulgação