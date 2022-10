Acidente entre carro e duas carretas deixa motorista morto na BR-376

Da Redação

fonte: Via leitor do TNOnline

Um acidente entre um carro e duas carretas, registrado no km 326 da BR-376, entre Ortigueira e Mauá da Serra, próximo ao Bairro das Franças, deixou um motorista morto na tarde deste domingo (9), por volta das 16h.

A violenta colisão deixou o Fiat Uno, com placas de Araçatuba-SP, completamente destruído. O condutor do carro, de 23 anos, que estava sozinho, morreu na hora. A princípio, os motoristas das carretas, uma com placas de Campo Largo-PR e outra de Castro-PR, não se feriram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, de Telêmaco Borba, foram ao local. Um dos caminhoneiros foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local. A causa do grave acidente ainda será apurada.

O Instituto Médico Legal (IML) também acionado para recolher o corpo. A identificação da vítima fatal ainda não foi informada.

